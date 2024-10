O prefeito de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo (PV), lamentou a queda do helicóptero Arcanjo 04, do Corpo dos Bombeiros Militar de Minas Gerais, após a colisão com a Serra de Ouro Preto, na Região Central do estado. Oswaldo esteve presente, neste sábado (12/10), na região do acidente para acompanhar o resgate dos corpos dos quatro militares e dois civis que morreram na queda.







“A cidade está profundamente chocada”, afirmou. O prefeito informou ainda que decretou luto oficial de três dias por causa da tragédia.





Segundo Oswaldo, o helicóptero decolou por volta das 17h de ontem, para ajudar no primeiro desastre, a queda de um avião monomotor que caiu no distrito de São Bartolomeu, em Ouro Preto. O piloto da aeronave, Adriano Machado, morreu no local do acidente. O monomotor prestava serviços para a região no combate aos incêndios.





“Eles saíram, havia um nevoeiro muito forte e o helicóptero se chocou com essa grande muralha que é a Serra de Ouro Preto, praticamente diante do trevo do contorno de Ouro Preto. Nós lamentamos muito. Seis pessoas faleceram, nossa solidariedade ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Esses integrantes do Corpo de Bombeiros vieram aqui para prestar uma assistência à ocorrência inicial e aconteceu essa tragédia.”





O prefeito destaca que o acidente aconteceu em um dia que deveria ser de festa na cidade. “Decretamos luto oficial, sendo um dia muito especial para Ouro Preto. É o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Há diversas cerimônias de homenagem a ela na cidade e nos nossos distritos. São também comemorados os 148 anos da instalação da Escola de Minas, de Ouro Preto.”





Sobre o resgate dos corpos, Oswaldo relatou que os trabalhos estavam sendo feitos em um local de difícil acesso. “É uma área muito difícil, no cume de uma serra.”

Por volta do meio-dia, todos os corpos já tinham sido resgatados. Ainda segundo o prefeito, os corpos dos bombeiros vão ser transportados para Belo Horizonte.