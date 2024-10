Seis pessoas morreram na queda do helicóptero Arcanjo 04, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, em Ouro Preto, na região Central de Minas. O acidente foi confirmado na manhã deste sábado (12/10), mas a aeronave estava desaparecida desde a tarde de ontem. A tripulação era composta por quatro militares, um médico e um enfermeiro. As mortes foram confirmadas pelo governador Romeu Zema (Novo), nas redes sociais.

De acordo com a informação inicial da tenente coronel Karla Lessa Alvarenga Leal, comandante do BOA (Batalhão de Operações Aéreas), as vítimas são o capitão Wilker Tadeu Alves, tenente Victor Sterling, sargento Wellerson, sargento Gabriel, o médico Rodrigo Trindade e o enfermeiro do SAMU Bruno Sudário.

Ainda não foram reveladas outras informações sobre os seis tripulantes. O Corpo de Bombeiros informou que " o devido apoio aos familiares está sendo prestado por psicólogos do CBMMG. Toda corporação amanhece consternada e resiliente na sua missão junto aos irmãos de farda".





Essa é a segunda aeronave que cai no município em menos de 24 horas. Na tarde de ontem, um avião monomotor que também já realizou combate a incêndios colidiu na Serra de Ouro Preto, matando o piloto.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O Arcanjo 04 foi enviado para fazer parte das buscas, mas desapareceu. Oitenta e quatro pessoas foram empenhadas na busca pela aeronave, incluindo bombeiros, cães de busca e aeronaves do CBMMG, da Polícia Militar e da Força Aérea Brasileira.