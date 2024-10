O padre Fábio de Melo, de 53 anos, se irritou com um homem que estava na plateia de um show em Barbacena, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, e interrompeu a apresentação para dar uma bronca no rapaz.

“Você só está perturbando”, declarou o padre em cima do palco na Festa das Rosas e Flores, tradicional evento na cidade mineira. O vídeo da repreensão do religioso se tornou viral nas redes sociais.

"Meu caro, se você esperar eu falar, porque agora você só está perturbando, inclusive perturbando quem quer ouvir. Eu não tenho como conversar com você agora. Se você puder fazer silêncio agora, depois converso com você, tudo bem? (...). As pessoas não vieram aqui para ver você gritar”, disparou.









Mesmo com o pedido do padre, o homem continuou gritando, afirmando que precisava falar com ele. “Eu não vou parar o show para conversar com você agora”, disse o padre Fábio. “Você quer o microfone? Eu realmente não vou continuar com ele gritando”, acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia