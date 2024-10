Um acidente com uma máquina de lavar industrial deixou duas pessoas mortas e outra ferida em uma lavanderia em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa quinta-feira (11/10).

Conforme registro da ocorrência feito pela Polícia Militar (PM), uma testemunha relatou que a máquina estava do lado de fora e começou a ser transportada por funcionários com o auxílio de uma empilhadeira em direção ao interior da empresa.

A máquina tombou no momento em que, com auxílio de rodinhas e paletes, os trabalhadores tentavam colocá-la no lugar onde ficaria. Um deles, de 58 anos, foi atingido e morreu ainda no local.

O dono da lavanderia, de 47, tentou ajudar o empregado, mas também foi atingido pela máquina, que tombou para o lado dele. O empresário foi socorrido e levado ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, e morreu nesta sexta-feira (11/10).

Outro funcionário que tentou socorrer o colega de trabalho teve um ferimento leve na mão e dispensou atendimento médico. A Polícia Civil apura o caso.