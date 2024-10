O entregador Otávio Augusto Amâncio Magalhães, de 26 anos, assassinado com tiros na cabeça, será enterrado na manhã desta sexta-feira (11/10) no Cemitério do Rosário, no Centro de Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte.



O corpo dele foi liberado do IML na manhã dessa quinta-feira (10) e o velório começou durante a noite. O sepultamento ocorre a partir das 10h de hoje.





Segundo o boletim de ocorrência, noite dessa quarta-feira (9/10), Otávio foi encontrado já sem vida, caído sob a própria motocicleta e com perfurações de arma de fogo no crânio. O copo dele estava em uma avenida do bairro Belvedere, Região Centro-Sul.





Câmeras de segurança da região mostraram que o entregador estava parado no local do crime quando uma motocicleta com dois ocupantes se aproximou, o garupa desembarcou e fez os disparos. Depois do crime, a dupla fugiu sentido BH Shopping.





A vítima, que estava sem documentos, foi identificada a partir da documentação da motocicleta. A polícia fez contato com a mãe do rapaz, que confirmou que o veículo era do filho e que ele usava a moto para trabalhar.

Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso.