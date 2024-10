Um homem, de 50 anos, foi preso com grande quantidade de droga em casa na noite dessa quinta-feira (10/10), no bairro Vila Oeste, na Região Oeste de Belo Horizonte.





A Polícia Militar chegou no endereço do suspeito depois que denúncias anônimas informaram que o homem guardava grande quantidade de entorpecentes na residência.





No local, os militares encontraram um lote com diversas casas. No penúltimo imóvel, o suspeito recebeu a polícia e, ao abrir a porta, os policiais sentiram um forte cheiro de maconhas.

Durante buscas pela residência, a polícia localizou 360 pinos de cocaína, 195 pedras pequenas de crack, oito porções grandes de crack, 23 barras de maconha, 59 buchas de maconha, 40 sacos de substância semelhante a cocaína, sete sacos de 20kg de substância semelhante a cocaína e três balanças de precisão.





Questionado, o homem assumiu ser dono da casa, disse que um indivíduo o procurou, pediu para que ele guardasse a droga no imóvel e que esse indivíduo é o dono dos entorpecentes. A polícia fez mais perguntas sobre o suposto proprietário do material, porém o suspeito ficou em silêncio e disse temer por sua vida.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. O material foi apreendido.