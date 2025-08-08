Onda de frio vai atingir Minas e outros estados nos próximos dias

Uma forte massa de ar polar continental, vinda da Argentina , chega ao Brasil nesta sexta-feira (8/8), provocando a 5ª onda de frio do ano, segundo o Clima Tempo. O fenômeno vai atingir Minas e mais oito estados do país. As baixas temperaturas devem durar até quarta-feira (13/8).

As temperaturas começam a cair nesta sexta (8/8), inicialmente no Rio Grande do Sul, e durante a noite em Santa Catarina e Paraná. O ar frio avança para outras regiões ao longo do fim de semana, mantendo baixas temperaturas mínimas e máximas por vários dias consecutivos. Com exceção do extremo sul e região do litoral do RS.

Desta vez, o frio prolongado será sentido com mais intensidade em estados como São Paulo, sul e Triângulo de Minas, sul do Rio de Janeiro, todo o estado do Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso e extremo sul de Goiás com termômetros marcando até 5°C ou mais abaixo da média. No Norte do Brasil, cidades como Rio Branco (AC) e Porto Velho (RO) também devem enfrentar friagem.

Segundo o Clima Tempo, as regiões em azul-claro, também terão queda de temperatura, porém, sem classificar onda de frio – um período mais gelado, com temperaturas entre 3°C e 5°C abaixo da média climatológica.

5ª onda de frio atinge o Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país com temperaturas até 5?°C abaixo da média Clima Tempo

Além do frio intenso, o Climatempo alerta para a presença do ciclone em alto-mar e ventos úmidos que, soprando para o continente, e com queda repentina de temperatura, podem estimular a ocorrência de precipitação invernal (chuva congelada) no planalto e na Serra Catarinense e na região de Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul, incluindo São José dos Ausentes e Cambará do Sul, principalmente, na madrugada e manhã de sábado (9/8).

A previsão também indica aumento no risco de geada. No sábado (9/8) e domingo (10/8), em grande parte do Sul e em Mato Grosso do Sul. Com as temperaturas baixas e um amanhecer de tempo aberto, várias cidades do interior de SP podem registrar o fenômeno, mas especialmente nas regiões de Piracicaba,Tatuí, Rio Claro, Serra Negra, Botucatu e Boituva, além do oeste e sudoeste paulista, incluindo Rancharia e áreas do Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira entre SP e MG, além do extremo sul de Minas, novamente com temperaturas bem baixas em Maria da Fé (MG), Sul de Minas e no distrito de Monte Verde (MG), sudoeste do estado.