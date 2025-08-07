Assine
FRIO EM MINAS

Cidade de Minas registra menor temperatura do país nesta quinta (7)

Distrito localizado no Sul de Minas Gerais marcou uma das menores temperaturas do país nesta quinta-feira (7/8)

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
07/08/2025 09:19

Céu aberto e sol, mas o frio é intenso em Belo Horizonte
Monte Verde (MG) registrou novamente a menor temperatura do país nesta quinta (7/8) crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

O distrito de Monte Verde (MG), em Camanducaia, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura do país nesta quinta-feira (7/8). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram 4,2ºC, às 5h, com sensação térmica de 6,6ºC.

De acordo com o órgão nacional, o segundo lugar no ranking do dia é paulista. A cidade de Campos do Jordão (SP), marcou 5,2ºC, às 5h. O terceiro lugar da lista foi ocupado por Quaraí (RS), com 6,1ºC, às 5h.

Menores temperaturas do país em 7/8

  • 4,2ºC Monte Verde (MG), às 5h
  • 5,2ºC Campos do Jordão (SP), às 5h
  • 6,1ºC Quaraí (RS), às 5h
  • 6,7ºC Nova Friburgo (RJ), às 7h
  • 8,3ºC Alegrete (RS), às 7h

Apesar de frio, a mínima não entra na lista das menores temperaturas do ano em Minas Gerais. No dia 31 de julho, os termômetros marcaram -1,9ºC em Monte Verde, a menor do ano. Já no dia anterior (30/7), a mínima foi de -1,8ºC, ocupando o segundo lugar da lista. No último sábado (2/8), o distrito marcou -1,7ºC, a terceira menor.

Menores temperaturas de MG em 2025

  • -1,9ºC - Monte Verde - 31/7
  • -1,8ºC - Monte Verde - 30/7
  • -1,7ºC - Monte Verde - 2/8
  • -1ºC - Monte Verde - 1º/8
  • 0,3ºC - Monte Verde - 16/7
  • 0,4ºC - Monte Verde - 30/5

Previsão do tempo

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma massa de ar seco predomina em Minas Gerais deixando a tarde com névoa seca na maioria das regiões.

O dia será de céu parcialmente nublado a claro no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões, a previsão indica céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

