Cidade de Minas registra menor temperatura do país nesta quinta (7)
Distrito localizado no Sul de Minas Gerais marcou uma das menores temperaturas do país nesta quinta-feira (7/8)
O distrito de Monte Verde (MG), em Camanducaia, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura do país nesta quinta-feira (7/8). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram 4,2ºC, às 5h, com sensação térmica de 6,6ºC.
De acordo com o órgão nacional, o segundo lugar no ranking do dia é paulista. A cidade de Campos do Jordão (SP), marcou 5,2ºC, às 5h. O terceiro lugar da lista foi ocupado por Quaraí (RS), com 6,1ºC, às 5h.
Menores temperaturas do país em 7/8
- 4,2ºC Monte Verde (MG), às 5h
- 5,2ºC Campos do Jordão (SP), às 5h
- 6,1ºC Quaraí (RS), às 5h
- 6,7ºC Nova Friburgo (RJ), às 7h
- 8,3ºC Alegrete (RS), às 7h
Apesar de frio, a mínima não entra na lista das menores temperaturas do ano em Minas Gerais. No dia 31 de julho, os termômetros marcaram -1,9ºC em Monte Verde, a menor do ano. Já no dia anterior (30/7), a mínima foi de -1,8ºC, ocupando o segundo lugar da lista. No último sábado (2/8), o distrito marcou -1,7ºC, a terceira menor.
Menores temperaturas de MG em 2025
- -1,9ºC - Monte Verde - 31/7
- -1,8ºC - Monte Verde - 30/7
- -1,7ºC - Monte Verde - 2/8
- -1ºC - Monte Verde - 1º/8
- 0,3ºC - Monte Verde - 16/7
- 0,4ºC - Monte Verde - 30/5
Previsão do tempo
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma massa de ar seco predomina em Minas Gerais deixando a tarde com névoa seca na maioria das regiões.
O dia será de céu parcialmente nublado a claro no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões, a previsão indica céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.