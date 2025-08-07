Jovem é morto com tiro nas costas na alça do Anel Rodoviário, em BH

Um jovem, de idade aparente de 25 anos, morreu com um tiro nas costas na alça do Anel Rodoviário, na altura do bairro Betânia, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG), na madrugada desta quinta-feira (7/8).

O homem estava caído no chão, com dois capacetes perto, na pista da MG-040, às 1h35, atrás dos Supermercados Epa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado por um solicitante anônimo, que acreditou se tratar de um acidente de trânsito, e a equipe médica iniciou manobras de ressuscitação, sem sucesso.

Conforme o boletim de ocorrência, a médica socorrista constatou que o homem tinha uma perfuração de arma de fogo na altura do peito e confirmou a morte.

A perícia compareceu à cena e constatou que o tiro atingiu o homem pelas costas e saiu pela frente, registrando esta como a possível causa da morte.

O corpo foi removido ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames e identificação.

A ocorrência foi encaminhada à 2ª Delegacia de Polícia Civil do Barreiro, que segue com as investigações do caso. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.