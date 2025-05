Motociclista morre e outro fica ferido em colisão no Anel Rodoviário de BH

Um motociclista morreu em uma colisão contra outra moto no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Dom Cabral, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (19/5). O segundo motociclista foi socorrido e encaminhado para atendimento médico.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h46 para a ocorrência na esquina da rodovia com a Rua Aida Souza Castro, no quilômetro 545, sentido Rio de Janeiro.

Informações iniciais indicam que um dos motociclistas foi encontrado já sem vida. O segundo foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Industrial, em Contagem.

Ainda conforme os registros, as motocicletas envolvidas no acidente são uma Honda/CG 150 Titan EX, do ano de 2015, e uma Honda/NXR160 Bros ESDD, do ano de 2023. Os dois veículos são vermelhos.

As identidades das vítimas não foram divulgadas. A perícia da Polícia Civil está no local e o rabecão foi acionado para remoção do corpo. A ocorrência está em andamento e uma faixa da pista está interditada.

Matéria em atualização