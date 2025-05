Mulher fica ferida em colisão entre moto e carro no Anel Rodoviário de BH

Uma mulher de aproximadamente 40 anos ficou ferida na manhã desta sexta-feira (16) quando a motocicleta que ela pilotava se envolveu em uma colisão contra um automóvel, no Anel Rodoviário, altura do Bairro São Paulo, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 6h35 para prestar socorro à vítima, que estava consciente, com suspeita de fratura no braço esquerdo e escoriações pelo corpo. Ela foi imobilizada e encaminhada ao Hospital Belo Horizonte.

Ainda segundo os bombeiros, o motorista do carro fugiu do local antes da chegada da guarnição. A Polícia Militar foi acionada e registou ocorrência.

O atendimento foi encerrado às 8h20. As causas da colisão ainda serão investigadas.