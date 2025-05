Capotamento de ônibus de viagem mata criança de quatro anos e mulher

Um capotamento de um ônibus de viagem matou uma criança de quatro anos e uma mulher e deixou feridos na madrugada desta segunda-feira (19/5). O acidente aconteceu na BR-491, em Varginha, no Sul de Minas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado depois que o veículo saiu da pista, desceu um barranco e capotou, por volta de 4h. Segundo o solicitante, os 45 assentos estavam ocupados e várias pessoas ficaram retidas no interior do ônibus.

Guarnições dos bombeiros de Varginha encontraram cinco pessoas presas às ferragens no veículo aos pés do barranco, cuja altura ainda não foi divulgada. Duas delas, uma criança de quatro anos e uma mulher, ainda não identificadas, foram encontradas mortas. As outras vítimas conseguiram sair do veículo sem ajuda.

A mãe da criança estava entre as vítimas presas às ferragens e foi retirada pelos militares. Outras duas vítimas com ferimentos diversos permaneciam no interior do ônibus e receberam os primeiros socorros. Elas foram imobilizadas pelos bombeiros e deixadas aos cuidados do Samu para condução a um hospital.

O destino do grupo era Varginha, cidade onde aconteceu o acidente. O veículo de turismo, da Viação Netos, vinha de uma cidade litorânea, ainda não confirmada pelos bombeiros.

A ocorrência ainda está em andamento, com a presença da perícia da Polícia Civil. Os corpos ainda estão sendo retirados.