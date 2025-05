Vídeo: carro desligado pega fogo e interdita ruas de bairro em BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um Fiat Idea verde foi consumido por um incêndio na manhã deste sábado (31/5) enquanto estava estacionado na Rua General Andrade Neves, altura do número 105, no Bairro Gutierrez, na região Oeste de Belo Horizonte.

Militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foram acionados, mas pouco puderam fazer para salvar o veículo, devido ao avançado estado de queima.

O fogo teve início no compartimento do motor, resultando na perda total do automóvel. A via onde o fato ocorreu é conhecida por abrigar edifícios residenciais e um fluxo moderado de veículos. Não houve registro de vítimas.

A equipe de combate extinguiu o fogo e eliminou os riscos de propagação para outros veículos ou imóveis próximos. Após o controle das chamas, os militares realizaram o rescaldo - procedimento para garantir que não haveria novo foco.

Devido à presença do veículo incendiado e para a segurança dos trabalhos das equipes de emergência, o trânsito na Rua General Andrade Neves precisou ser interditado no trecho adjacente à Rua Bernardino de Lima.

A interdição temporária causou desvios para os motoristas que passavam pela região, mas foi essencial para a conclusão segura da ocorrência. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) também acompanhou o caso.

A causa exata do incêndio no veículo ainda é desconhecida. A principal suspeita levantada no local é de que as chamas tenham sido originadas por uma pane elétrica no compartimento do motor, um problema que pode ocorrer mesmo quando os veículos não estão em movimento.

Falhas elétricas em automóveis que não são de propulsão elétrica ou híbrida podem ter diversas origens. Entre as causas mais frequentes estão curtos-circuitos provocados por fiação desgastada, danificada ou mal instalada, especialmente após reparos ou instalação de acessórios não originais.

Sobrecarga do sistema elétrico devido a equipamentos como sistemas de som potentes, superaquecimento de componentes elétricos, vazamentos de fluidos inflamáveis (óleo ou combustível) sobre partes elétricas quentes e problemas na bateria ou no alternador também figuram como potenciais causadores de incêndios veiculares.

Para prevenir panes elétricas que podem levar a incêndios é fundamental a manutenção preventiva do veículo. Recomenda-se a verificação periódica de todo o sistema elétrico por um profissional qualificado, incluindo fiação, bateria, alternador e motor de partida.