Carro bate, capota, pega fogo e motorista foge em avenida de Barbacena

Um carro entrou em alta velocidade em curva de avenida residencial de Barbacena, derrapou no asfalto, bateu em outro carro estacionado, capotou e pegou fogo, levando o motorista a fugir deixando o incêndio para os bombeiros, na noite desta sexta-feira (30/05).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu por volta das 21h30, no Bairro Boa Morte, área residencial do município da região dos Campos das Vertentes.

De acordo com informações colhidas com testemunhas, o motorista trafegava em alta velocidade pelas ruas do bairro. Em uma curva, ele perdeu o controle da direção, resultando na colisão contra o veículo estacionado.

Após o impacto no veículo estacionado, o carro em movimento capotou e, em um curto espaço, começou a pegar fogo, tendo o motorista conseguido deixar o seu interior e fugido às pressas. O automóvel abandonado ficou destruído pelas chamas.

Ao chegarem, as equipes do CBMMG de Barbacena se depararam com o veículo tomado pelas chamas. A intensidade do fogo representava um risco iminente, com potencial para atingir imóveis próximos e outros carros na via. A prioridade imediata dos militares foi conter o incêndio e evitar sua propagação.

Depois de debelar as chamas, a equipe resfriou a estrutura metálica e dos destroços e fez o rescaldo - para garantir extinção do incêndio.

O condutor do carro incendiado não foi localizado pelas equipes de emergência e não foi ainda identificado, tendo se evadido do local antes mesmo da chegada dos bombeiros e da Guarda Civil Municipal.

A Guarda Civil Municipal de Barbacena ficou responsável pela guarda da cena do incidente para adoção das medidas legais cabíveis e investigação das circunstâncias.