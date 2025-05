Unido pelo crime, casal de traficantes de armas é preso em fuga

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar apreendeu em Ipatinga, no Vale do Aço, durante operação realizada na noite dessa quinta-feira (29/5), 20 armas de fogo e mais de 500 munições. A ação também resultou na prisão de um casal, um homem de 33 anos e a mulher, de 23.

A operação ocorreu depois que militares em patrulhamento no Bairro Veneza conseguiram a informação de que o casal estaria armado, no pátio de um estacionamento.

Os policiais foram até o local e, ao avistar a viatura, o motorista iniciou uma fuga em alta velocidade. O homem e a mulher decidiram, então, abandonar o veículo numa das ruas do bairro e seguiram a fuga a pé.

Eles foram seguidos e alcançados pelos policiais, que lhes deram voz de prisão. No veículo, foram encontradas seis armas de fogo.

A partir dessas apreensões, o homem e mulher confessaram a posse de mais armas, que estavam escondidos numa casa, também no Bairro Veneza.

Foram apreendidos:

uma pistola Springfield calibre 45

uma pistola Taurus .380

uma pistola Beretta calibre 6.35

três revólveres Taurus calibre 38

um revólver Rossi calibre 357

dois revólveres calibre 22

uma carabina Puma calibre 38

uma carabina PCP calibre 22

duas espingardas Rossi calibre 22

dois rifles calibre 22

cinco garruchas

341 munições calibre 22

68 munições 9mm

43 munições calibre 380

40 munições calibre 36

31 munições calibre 38

23 munições calibre 32

19 munições calibre 357

17 munições calibre 6.35

duas munições calibre 45

duas munições calibre 28

37 cartuchos deflagrados

três carregadores 380

dois carregadores 45

um carregador calibre 6.35

12 setas de besta

sete coldres

um jet loader

seis lunetas

dois silenciadores

duas coronhas

dois tambores de revólver

dois canos de espingarda

dois alicates rebitadores

17 frascos de chumbo

oito pacotes de chumbo

três caixas de espoleta

três rádios comunicadores

R$ 3.670,00 em espécie

e um aparelho celular.

O casal foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Ipatinga junto com as armas e munições.

A Polícia Civil tenta, agora, descobrir a origem das armas e a destinação das mesmas. Já se sabe que há uma ligação dos casal de traficantes de armas com a cidade de Entre Folhas, no Vale do Rio Doce.