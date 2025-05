Trio especializado na fabricação ilegal de armas é preso em BH

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Três homens foram presos em Belo Horizonte na tarde desta quinta-feira (22/5) durante uma operação deflagrada pelo 16º Batalhão da Polícia Militar. Conforme a corporação, o trio é suspeito de produzir ilegalmente armas de fogo.

Os militares cumpriram as diligências em um imóvel localizado na Rua Augusta Sachetto Scalzo, no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste da capital. O grupo também está envolvido com o tráfico de drogas, além de adulteração e receptação de automóveis.

Durante a ação, a polícia apreendeu um carro e uma motocicleta; dois revólveres calibre .32; cinco armas de fogo de fabricação artesanal calibre .380; 335 pinos de cocaína e mais duas porções do mesmo entorpecente; 84 porções de maconha; 173 pedras de crack; além de carregadores de armas e diversas ferramentas e peças utilizadas na produção e montagem de armas de fogo. Três balanças de precisão e R$ 500 também integram a lista de apreensões.

“A operação representa um duro golpe contra o crime organizado na região”, frisou a Polícia Militar em comunicado.

Até o fechamento da edição, a ocorrência estava em andamento. Ainda não há informações mais detalhadas sobre as operações do grupo criminoso.