BH: perseguição policial termina com suspeito de tráfico baleado e morto

Um homem de 33 anos, conhecido como “Thunder”, foi morto durante uma troca de tiros com a Polícia Militar na Vila Nova Paraíso, Regional da Pampulha, às margens do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, nessa quarta-feira (21/5). Ele foi socorrido com vida, mas morreu durante o atendimento médico.

Segundo o boletim de ocorrência, agentes do 34º Batalhão da PM realizavam uma operação de batida policial no Beco São Miguel quando receberam uma denúncia de tráfico de drogas, com suspeitos armados, na região. Eles seguiram pela parte superior da comunidade e encontraram a dupla em atitude suspeita.

Um dos homens, de 33 anos, desceu a pé pela escadaria, e um dos militares iniciou uma perseguição. Conforme os registros, o suspeito segurava uma arma semelhante a uma pistola e atirou contra o policial. O agente retornou ao ponto onde estavam mais militares e atirou de volta, ordenando que o suspeito largasse a arma.

Ainda conforme o documento, os militares decidiram cessar os disparos devido ao alto fluxo de pessoas no local. A região onde ocorria o conflito abriga um posto de saúde e uma escola, que estava no horário de saída de alunos.

A equipe, então, continuou a perseguição ao homem e encontrou sete buchas de maconha, 60 pedras de crack e oito porções de "ice". Os militares também solicitaram apoio de uma equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que realizava patrulhamento no Anel Rodoviário.

Os agentes dessa segunda equipe seguiram para o aglomerado pela parte inferior e avistaram o suspeito segurando uma arma de fogo. Os policiais atiraram e o homem caiu, soltando a arma. Ele foi socorrido com vida e levado para atendimento médico na UPA Pampulha, mas morreu no local.

Segundo a PM, o homem era conhecido na região por envolvimento em homicídios ligados ao tráfico de drogas e tinha passagens desde o ano de 2006 por tráfico de drogas, lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo, direção perigosa e suspeita de homicídio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além da droga, também foram apreendidos com o homem uma pistola calibre 9 milímetros, cinco munições calibre .38, seis cartuchos de 9 milímetros e um carregador de pistola.

O material apreendido foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil. O segundo suspeito mencionado na denúncia ainda não foi localizado.