A Região da Pampulha, em Belo Horizonte, terá um nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no ano que vem. A previsão da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smobi) é que a construção comece em fevereiro. Outra melhoria anunciada para o mesmo mês é a reforma da UPA Venda Nova. Já em janeiro, terá início a abertura de licenciamento para reforma das UPAS Barreiro e Oeste.

Todas as melhorias foram anunciadas durante coletiva de imprensa realizada pela Smobi nesta sexta-feira (19/12). No evento, o secretário ainda comunicou que a prefeitura está preparando os processos licitatórios para a construção de uma nova UPA no aeroporto Carlos Prates, ainda sem data prevista.

Além das obras da saúde, a Smobi anunciou ainda outras obras nas áreas de habitação, urbanização, mobilidade urbana, recapeamento, drenagem e infraestrutura, que serão realizadas no ano que vem.