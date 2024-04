Região do Belvedere terá intervenções viárias, como a ampliação do Viaduto na BR 356

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou, nesta quinta-feira (4/4), um investimento de cerca de R$ 3 bilhões em um conjunto de 120 obras no município.

As obras anunciadas já estão em andamento ou começarão ainda em 2024 com recursos assegurados e envolvem áreas de habitação, urbanização, mobilidade urbana, saúde, educação, assistência social, esportes, zeladoria urbana, recapeamento e macro e microdrenagem.

A maior parte dos recursos (R$ 847,7 milhões) será aplicada nas áreas de habitação e urbanização. Micro e macrodrenagem ficam com o segundo maior investimento, somando R$ 578 milhões, e mobilidade urbana, com o terceiro, totalizando R$ 494 milhões de investimento.

A Saúde receberá R$ 343,2 milhões; recapeamentos terão R$ 260 milhões; e zeladoria urbana contará com R$ 227,7 milhões. O programa Centro de Todo Mundo, voltado para a requalificação da região central, terá um investimento de R$ 97,5 milhões; contenções e encostas terão R$ 72,9 milhões; Educação ficarão com R$ 40 milhões; e Esportes contarão com R$ 11,9 milhões.

“Este pacote de obras que estamos apresentando hoje é a evolução do que já vem desde o primeiro mandato do ex-prefeito Kalil. Damos sequência ao trabalho que ele começou e vamos terminar, esperando muitas coisas para este ano, porque é muita coisa: são obras em todas as regionais”, declarou o prefeito Fuad Noman (PSD).

O que será feito?

Nas áreas de habitação e urbanização, há um projeto para a construção de 3.050 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, com previsão de início das obras em julho de 2024. Até o final deste ano, está prometida a entrega de 72 unidades habitacionais no Conjunto Taquaril; 94 no Parque Cerrado; e mais 40 no Conjunto Bandeirante.

Também estão previstas para o primeiro semestre de 2024 as obras para a abertura da Rua 7 de Setembro, no Cabana. Obras no Santa Lúcia, Morro das Pedras, São Tomás/Aeroporto, Vila Cemig e Alto Vera Cruz já estão sendo concluídas.

Em relação à mobilidade urbana, haverá interseções em vários pontos da Avenida Cristiano Machado com previsão de término em 2024 e 2025 e intervenções na região do Belvedere; Anel Rodoviário; e Corredor Amazonas.

Pensando em reduzir o risco de enchentes, obras de micro e macrodrenagem serão feitas no reservatório Vilarinho, Praça das Águas e Bacia de Detenção B5, Parque Linear do Onça e Canal paralelo Ribeirão Pampulha.

Na área de zeladoria urbana, serão reformadas 100 praças e 42 centros de saúde e recapados 250 km de vias.

Na Saúde, haverá investimento na Maternidade Odilon Behrens, reformas de centros de saúde e das UPAs Barreiro, Venda Nova e Oeste, Laboratório de Zoonoses, além de implantação da UPA Pampulha, Centro de de Esterilização de Materiais e construção de mais de 11 centros de saúde no modelo PPP, dos quais cinco (Dom Orione, Horto, Heliópolis, Santa Maria e Diamante) já iniciaram as obras. Também estão sendo elaborados projetos para mais dez centros de saúde nas regionais Noroeste, Leste, Oeste, Norte, Pampulha e Nordeste.

Na Educação, haverá a construção de mais quatro Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) nos bairros Betânia, Cabana, Havaí e Capitão Eduardo. Já no Esporte, haverá a construção do novo galpão do programa Superar, que promove a inclusão social de pessoas com deficiência (PcD) por meio de práticas esportivas e culturais.

O programa Centro de Todo Mundo também trará intervenções a Avenida Afonso Pena, praças da Estação, rodoviária, Papa e Independência (será reconstituída), Parque Municipal, Avenida Bernardo Monteiro e Rua Sapucaí. A construção da Casa da Mulher Brasileira também começa ainda neste ano.