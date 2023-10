Uma nova maternidade para o Odilon Behrens

432

Inaugurado em 30 de março de 1944, sob a gestão do então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, o Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB) deverá ganhar uma nova maternidade e um novo centro obstétrico. A Unidade Materno-Infantil do HOB é referência para a capital e Região Metropolitana, e desde 1989 integra o Sistema Único de Saúde (SUS).





As obras da nova maternidade e do centro obstétrico tiveram início em setembro de 2022 e são supervisionadas pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap). O investimento para esse empreendimento gira em torno de R$ 24 milhões, oriundos de um financiamento junto à Corporação Andina de Fomento (CAF) e do Tesouro Nacional.









O Centro Obstétrico contará com três salas e um centro de parto normal, com cinco salas de parto, pré e pós-parto. Ainda estarão disponíveis 20 leitos na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, 20 na Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional e outros 10 na Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru. Ainda terá 12 enfermarias com dois leitos cada na área da internação da nova maternidade.





Taciana Malheiros, superintendente do complexo do Hospital Odilon Behrens, destacou que o projeto tem como objetivo expandir a estrutura para ampliar os atendimentos e fazer todo o trabalho de pré-natal, parto e puerpério, período após a mulher ter o bebê.





"O que a gente espera é que com a nova estrutura possamos ampliar o nosso atendimento, tanto da gestante nos partos, como também os atendimentos das consultas laboratoriais e pré-natal de alto risco", disse.





ALUNOS SÃO FINALISTAS

EM PREMIAÇÃO





A Bee Hug, miniempresa criada pelos alunos da 1ª e 2ª séries do ensino médio do Colégio Sagrado Coração de Jesus, está entre as três brasileiras finalistas do COY (Company of the Year Competition), competição que busca reconhecer as melhores iniciativas do mundo, criadas durante o ano. Quase 30 mil jovens participam do programa em 2023. A melhor empresa do ano será conhecida em premiação no dia 30 de novembro, na Argentina. O produto criado pela Bee Hug são panos produzidos utilizando a cera de abelha para impermeabilização do tecido. Os Bee Hug substituem materiais como o papel alumínio e o plástico filme, sendo uma alternativa sustentável para a conservação e o embrulho de alimentos.





16 CENTROS DE SAÚDE ABREM

PARA MULTIVACINAÇÃO





Neste sábado, 16 centros de saúde da capital, localizados nas nove regionais, estarão abertos para dar início à Campanha de Multivacinação. O objetivo dessa mobilização, que vai até 4 de novembro, é garantir a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de zero a menores de 15 anos, contribuindo para o controle e erradicação de doenças imunopreveníveis. Estarão disponíveis as vacinas contra rotavírus, meningite, hepatites A e B, pentavalente, pólio inativada, pólio oral, febre amarela, tríplice viral, dupla adulto, tríplice bacteriana adulto e gripe. Já as doses do imunizante BCG serão ofertadas exclusivamente nos centros de saúde de referência. Além disso, a dose monovalente da vacina contra a covid-19 será para o público de 6 meses a 14 anos completos e a dose bivalente para os adolescentes entre 12 e 14 anos que tenham alguma comorbidade. É possível conferir os locais de imunização no site da Prefeitura, em https://prefeitura.pbh.gov.br.









PRAÇA DA ESTAÇÃO

ENTRA EM OBRAS





A reforma da Praça da Estação, no Centro, começou ontem. No local será feita a manutenção das fontes luminosas interativas, troca de pisos, canaletas e grelhas danificadas, além da recuperação e instalação de bancos e lixeiras. O paisagismo do espaço também será recuperado. Serão investidos R$ 8,1 milhões na revitalização e a previsão é que a obra seja concluída no segundo semestre de 2024. As intervenções fazem parte do Programa Centro de Todo Mundo, lançado em março deste ano, que objetiva qualificar a região central, aumentando as oportunidades de moradia, trabalho e lazer.