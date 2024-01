A empresa Super Mobilidade Urbana Ltda., sediada no Bairro Glória, em Contagem, na Grande BH, foi credenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para rodar na capital oferecendo o serviço de transporte individual de passageiros. A portaria, assinada nessa quarta-feira (24/1) pelo superintendente de Mobilidade, André Soares Dantas, deve ser publicada no Diário Oficial do Município (DOM) nesta sexta-feira (26/1).



O aplicativo intitulado Super Passageiro já está disponível para download nas lojas virtuais e, para estimular o uso do app, o empresário e sócio da marca Anderson Pereira dos Santos vai promover o sorteio de uma moto em 2 de março. “Aqueles passageiros que utilizarem nossos serviços entre 2 e 29 de fevereiro poderão concorrer. Além disso, o motorista que tiver levado o ganhador do sorteio vai receber R$ 2 mil”, explica. Mais detalhes serão divulgados pela empresa em seus canais oficiais de comunicação.

Segundo ele, o valor mínimo da corrida será de R$ 10 e a ideia é realizar, inicialmente, sorteios mensais. “Além de motos, pretendemos sortear carros. A perspectiva é aumentar a frequência dos sorteios à medida que a empresa for crescendo. Então, a médio prazo, a ideia é fazer sorteios dos dois tipos de veículos a cada 15 dias e, por fim, toda semana”, detalha o empresário, acrescentando que os motorista podem ficar com até 91% dos valores das corridas. O percentual decorre das eventuais taxas praticadas pelas administradoras de cartões.



Conforme explica a PBH, as licenças são válidas por 12 meses, podendo ser renovadas por meio da Superintendência de Mobilidade do Município (Sumob) e com antecedência de 30 dias da data do vencimento.



Os interessados precisam comprovar à Sumob, em até 90 dias, que possuem posto de atendimento físico no município de Belo Horizonte, além de Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) para passageiros e motoristas. Nesse sentido, a Super Mobilidade Urbana Ltda vai inaugurar em breve um ponto de apoio no Barreiro e mais dois nas avenidas Cristiano Machado e Avenida Dom Pedro II. Os espaços estão tendo as reformas finalizadas.



Neste ano, o app de transporte Lady Driver, com foco no público feminino, realizou credenciamento junto à Prefeitura de Belo Horizonte e obteve permissão para rodar na capital como Operadores de Transporte Individual Privado Remunerado (Otir). Outros seis aplicativos estão autorizados a transportar passageiros na capital: Urban BH, URBERTRANS, RepMov, Uber, 99 e InDrive.



Já aplicativo de mobilidade RepMov Brasil, que chegou ao mercado em agosto do ano passado, também lançou recentemente uma funcionalidade voltada para mulheres, entre usuárias e motoristas. Agora, as passageiras têm a opção de escolher viagens exclusivamente com motoristas mulheres. Já as condutoras também podem optar por levar apenas mulheres ou atender a todos os tipos de público.