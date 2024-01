Passageiras têm a opção de escolher viagens exclusivamente com motoristas mulheres

O aplicativo de mobilidade RepMov Brasil, que chegou ao mercado em agosto do ano passado tendo como sócio majoritário o cantor sertanejo Eduardo Costa, lançou oficialmente, nesta segunda-feira (22/1), a funcionalidade intitulada RepMov Mulher em toda a Grande BH. O serviço é voltado exclusivamente para o público feminino, entre usuárias e motoristas. A Superintendência de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (SUMOB) credenciou o app a operar na cidade sem restrições.



A funcionalidade passou por uma bateria de análises e testes finalizados na última semana. Agora, as passageiras têm a opção de escolher viagens exclusivamente com motoristas mulheres. Já as condutoras também podem optar por levar apenas mulheres ou atender a todos os tipos de público.

Para incentivar e alavancar o uso do RepMov Mulher, as primeiras mil usuárias cadastradas receberão um cupom de R$ 10 para ser utilizado na próxima corrida, explica a assessoria da RepMov Brasil.



“Estamos entusiasmados em oferecer uma opção dedicada à segurança e à liberdade de escolha. O RepMov Mulher reflete nosso compromisso em proporcionar experiências personalizadas e inovadoras, garantindo que todas as mulheres se sintam seguras e bem atendidas em suas viagens”, declarou o artista em comunicado à imprensa.



Segundo dados da empresa, a RepMov Brasil registra cerca de 300 mil corridas por dia por meio de 40 mil motoristas registradas na base de dados. “A próxima meta é alcançar 1 milhão de passageiros em 180 dias em toda a Grande BH”, pontuou o cantor, acrescentado que a ideia é expandir o serviço para todo o território nacional. Antes disso, o aplicativo será levado para o interior mineiro.



Neste ano, o app de transporte Lady Driver, também com foco no público feminino, realizou credenciamento junto à Prefeitura de Belo Horizonte e obteve permissão para rodar na capital como Operadores de Transporte Individual Privado Remunerado (Otir). Outros seis aplicativos estão autorizados a transportar passageiros na capital: Urban BH, URBERTRANS, RepMov, Uber, 99 e InDrive.