O Carnaval de Belo Horizonte está se aproximando e o público aguarda vários cortejos e festas pela capital mineira. Entre os dias 27 de janeiro e 18 de fevereiro, espera-se ruas lotadas para presenciar os desfiles dos mais diversos blocos belo-horizontinos.

Entretanto, há quem procure fugir da multidão, mas ainda quer curtir a folia. A maior concentração de blocos é na Região Centro-Sul, sendo assim, o ideal para quem gosta da festa, mas não quer ir para lugares muito cheios, é procurar opções que se concentram em outras regiões da cidade.

Além disso, outra estratégia é ver os dias e horários dos blocos que costumam arrastar multidões e checar os que saem no mesmo horário, pois eles tendem a ficar mais vazios. Veja data, local e horário de desfile dos blocos de rua do Carnaval de BH 2024 neste mapa interativo atualizado diariamente. Baixe o mapa no celular para conseguir curtir a festa mesmo quando a internet da sua operadora não conseguir mais te acompanhar.

Confira abaixo dez blocos em BH para aqueles que preferem evitar a multidão durante o Carnaval:

Bloco Românticos são Loucos

O bloco Românticos são Loucos foi fundado por Marcos Catarina em homenagem a seu irmão Vander Lee, cantor e compositor falecido em 2016.

O bloco que vai desfilar pelas ruas do Santa Tereza, Região Leste de BH, embala os foliões com os sucessos de Vander Lee e este ano fará uma homenagem aos quilombos urbanos e rurais de Minas com o repertório afro-brasileiro e lançamento de músicas temáticas.

Onde: concentração na esquina da Rua Mármore com a Rua Gabro, no Bairro Santa Tereza, no dia 11 de fevereiro (domingo de Carnaval), às 9h.

Unidos da Estrela da Morte

O Unidos da Estrela da Morte é um bloco nerd, que traz a magia das telonas para o Carnaval de BH, e atrai um público infanto-juvenil.

O foco temático é a saga Star Wars, mas outros diversos filmes e personagens também aparecem no cortejo. Músicas da saga principal e de outros filmes e séries fazem parte do repertório do coletivo, que desfilou pela primeira vez em 2016.

O bloco terá dois cortejos, sendo um em BH e o outro em Contagem, na Região Metropolitana. A data do desfile em Contagem ainda será confirmada.

Onde: concentração na Rua José Pedro Drumond, 100, Bairro Floresta, no dia 10/02 (sábado de Carnaval), às 13h.

Bloco da Língua

Fundado em 2013 com o intuito de descentralizar a festa, o coletivo foi criado por um grupo de amigos que decidiu criar o próprio bloco no bairro São Salvador, Região Noroeste de Belo Horizonte.

O repertório toca um pouco de tudo que se enquadra no ritmo da folia – do samba reggae, passando pelo samba rock, até o samba enredo, pagode e axé. O grupo ainda conta com a Banda da Língua, que, com shows em bares e eventos, auxilia na arrecadação de recursos para realizar o Carnaval.

Onde: concentração na Rua Tigre, 175, Bairro São Salvador, no dia 10/02 (sábado de Carnaval), a partir das 16h.

Bloco Alalaor

O bloco Alalaor surgiu para homenagear o senhor Alaor Araújo, morador do Santa Tereza. A ideia partiu do filho dele, Júlio Cézar Araújo, que decidiu ressignificar a história do pai com o Carnaval.

O senhor Alaor sofria certa chacota entre os amigos quando era jovem por conta da marchinha “Allah La O”. A frustração fez com que ele deixasse de curtir a festa. Por isso, o Júlio criou um bloco em homenagem ao pai em 2017, para que ele pudesse viver o Carnaval pela primeira vez.

Mesmo com o falecimento do senhor Alaor, Júlio Cézar mantém viva sua memória, saindo com o grupo pelo oitavo ano consecutivo.

O bloco possui uma bateria inclusiva, a “Bateria Alegria”, que conta com idosos, crianças e pessoas com síndrome de Down.

Onde: saída da Rua Silvianópolis, 181, Santa Tereza, dia 12/2 (segunda-feira de Carnaval), às 12h30.

Bloco Turu Turu



Formado por artistas que compartilham a paixão pela música de Sandy & Júnior, o repertório do bloco, que desfila pela Região Oeste de BH, conta com canções que marcaram a trajetória da dupla, trazendo uma releitura carnavalesca dos grandes sucessos.

Específico para fãs da dupla e por não estar na Região Central, o bloco tende receber um público reduzido.

Onde: o cortejo sai da Praça Doutor Carlos Marques, no Calafate, Região Oeste, no dia 10/2 (sábado de Carnaval), às 14h.

Bloco Magnólia

O bloco Magnólia tem como diferencial o repertório de músicas inspiradas no jazz de Nova Orleans. O coletivo, que foge das tradicionais marchinhas e do axé que permeia a maioria dos blocos, é uma homenagem à Rua Magnólia, no bairro Caiçara, local onde foi fundado, em 2013.

O coletivo surgiu da necessidade de descentralizar a folia e neste ano desfila no bairro Nova Esperança, Região Noroeste.

Onde: a concentração será na Avenida Américo Vespúcio, 1.967, no Bairro Nova Esperança, no dia 13/02 (terça-feira de Carnaval), às 10h.

Bloco Haja Amor

O Haja Amor surgiu do casamento entre as carnavalescas Carol Correa e Lais Alves, a convite do bloco Então Brilha!, para formar um bloco em Divinópolis.

No entanto, por residirem tanto em Divinópolis quanto em BH, as duas trouxeram, em 2020, o Haja Amor para a capital mineira.

Onde: o coletivo fará a festa na Avenida Brasil com Sergipe, próximo à Praça da Liberdade, no dia 10/2 (sábado de Carnaval), a partir das 14h. Em Divinópolis, o bloco também desfila na Avenida Paraná, em frente à prefeitura, no dia 3/2, às 15h.

Bloco da Esquina

Com o tema “Marias Marias" definido para este ano, o bloco da Esquina fará homenagem a todas as mulheres e pela liberdade de todas.

Além dos temas anuais, a principal homenagem feita pelo coletivo é ao Clube da Esquina. Em 2023, ao completar 10 anos, o bloco rendeu um ciclo de homenagens ao cantor e compositor Milton Campos.

Onde: o bloco se concentra na Avenida dos Andradas, 3500, na altura do bairro Pompéia, Região Leste, no dia 11/2 (domingo de Carnaval), às 10h.

Todo Mundo Cabe No Mundo

Com foco na inclusão, o bloco Todo Mundo Cabe No Mundo procura fazer jus ao nome que carrega, tendo no público adolescentes com síndrome de Down, cadeirantes de várias idades, idosos e crianças.

Com o objetivo de ser democrático, o bloco carrega no repertório músicas de samba, MPB, axé e reggae.

Onde: a concentração será na Rua Piauí, 631, Santa Efigênia, no dia 13/2 (terça-feira), às 10h30.

Bloco Super-Heróis

Crianças e adultos que gostam de se vestir de super–heróis têm grandes chances de amar esse bloco. O coletivo infantil teve o primeiro cortejo em 2016. O repertório é marcado por marchinhas de Carnaval, axé, funks apropriados e ritmos populares.

É recomendado ir fantasiado de super–herói para entrar no clima do bloco.

Onde: o bloco sai da Rua Araguari, bairro Santo Agostinho, no dia 13/2, às 13h.

