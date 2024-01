Foliões em bloco de carnaval com o Mineirão ao fundo, em Belo Horizonte

O Carnaval está próximo, e a lista de blocos que desfilarão neste ano em Belo Horizonte é ainda maior que em 2023. São cerca de 510 já confirmados pela Belotur, dos quais 38% acontecerão na Região Centro-Sul da capital.

A edição deste ano terá mais blocos de rua do que a do Rio de Janeiro, que prevê 453 grupos, conforme números divulgados pela prefeitura da cidade.



Entre 27 de janeiro e 18 de fevereiro, o Carnaval de BH promete levar mais de 500 agremiações para as ruas, e na lista de regionais com mais desfiles, há alguns locais 'preferidos'. Em primeiro lugar, está a Centro-Sul, que concentra 195 grupos.



Já o segundo lugar - a Região Leste - tem cem blocos a menos que o primeiro. São 85 desfiles previstos.



Em seguida, aparecem as regiões Noroeste (53), Nordeste (50), Pampulha (48), Oeste (33), Norte (20). Com menos confirmados, a região do Barreiro tem 16 blocos. Enquanto o total em Venda Nova é de 10 grupos, praticamente 5% da Centro-Sul.



Segundo a Belotur, em 2023, a festa teve 5,25 milhões de foliões circulando na cidade. A expectativa para esta edição é que 5,5 milhões de pessoas participem do Carnaval. Além disso, a dinâmica dos horários e listagem de cada bloco está em fase de finalização.