Thiago Bonna e Marcos Vieira

Ambulantes insatisfeitos com o credenciamento realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) fecharam uma via da Avenida do Contorno, em frente ao Colégio Marconi, no Bairro Gutierrez, na Região Oeste da capital, no final da tarde desta terça-feira (16/1). Eles reclamam da organização do credenciamento.

"A desorganização da prefeitura nos trouxe muita indignação. Cheguei às 7h50 e não consegui. Não houve informações sobre fila de prioridade, idosos, gestantes, estavam todos juntos na mesma fila. Teve uma distribuição de pulseira e não consegui pegar", reclamou a vendedora ambulante Mirna Rocha.

A Belotur, por meio de nota, afirmou que o atendimento a distribuição de pulseiras foi para os atendimentos realizados nesta terça, até as 20h. O credenciamento vai prosseguir na quinta-feira (17/1) e irá até 26 de janeiro.

"É importante esclarecer que todos os ambulantes interessados serão credenciados e que não há limite de credenciais", afirmou.

Nesta semana, a Belotur anunciou que os primeiros três mil ambulantes cadastrados, até quinta-feira (18/1) receberão uma capacitação gratuita pelo Senac para potencializar as vendas.

Veja nota da Belotur na íntegra:

A Belotur esclarece que foram distribuídas pulseiras conforme a quantidade de pessoas que seria possível a realização do atendimento no dia de hoje, até as 20h.

As pessoas que não receberam a pulseira poderão voltar a partir de amanhã (17/1). É importante esclarecer que todos os ambulantes interessados serão credenciados e que não há limite de credenciais. Vale destacar também que serão 10 dias de cadastro, entre os dias 16 e 26 de janeiro (exceto domingo), de 12h às 20h.

Credenciamento

Os interessados em trabalhar como vendedores ambulantes no Carnaval de Belo Horizonte neste ano devem ir ao Colégio Marconi com identidade, CPD e comprovante de residência originais. Devem ter mais de 18 anos e serem moradores de BH.

Os que não tiverem documentos que comprovem residência na cidade no seu nome, precisam apresentar declaração subscrita por cônjuge ou familiares, com documentação que comprove.

A credencial é pessoal e não pode ser repassada para outra pessoa. Os vendedores cadastrados podem circulas pelos Blocos de Rua de 27 de janeiro a 18 de fevereiro.

É vedada a comercialização de alimentos, bebidas fracionadas e em frascos de vidro.

Capacitação gratuita

O treinamento oferecido pela Belotur, em parceria com o Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais ocorre no Sesc Palladium, no Centro de Belo Horizonte, em três turmas divididas no período matutino, vespertino e noturno.

O preenchimento será de acordo com a capacidade do local e disponibilidade dos participantes.

Além de técnicas de apresentação dos produtos, abordagem dos foliões, agilidade e fidelização, os vendedores vão ganhar guarda-sol, bolsa e camisa.