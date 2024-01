O cadastramento de vendedores ambulantes que possuem interesse em vender bebidas, adereços ou outros itens durante o Carnaval de 2024 em Belo Horizonte começa nesta terça-feira (16). O prazo vai até o dia 26 deste mês.

Com a credencial, o vendedor pode circular nas áreas dos desfiles dos blocos que acontecem entre os dias 27 e 18 de fevereiro.

Veja como se cadastrar:

O cadastramento é feito exclusivamente de forma presencial, entre os dias 16 e 26 de janeiro, com exceção do domingo (21).

Quem quiser tirar sua credencial deve levar identidade com foto, CPF e comprovante de residência. Apenas maiores de 18 anos que moram na capital terão sua credencial aprovada.

E quem não tiver documento que comprove moradia em BH, mas que resida com familiares, poderá apresentar uma declaração subscrita com o parente, com a respectiva documentação comprovando o vínculo.

As vendas de alimentos, bebidas fracionadas e em recipientes de vidro estão proibidas. Os vendedores devem se retirar do evento ao fim do desfile do bloco.

Endereço: Colégio Marconi, rua Paracatu, 1574, bairro Santo Agostinho, região Centro-Sul de BH. O atendimento será feito das 12h às 20h.

A edição de 2024 do Carnaval de Belo Horizonte acontece entre os dias 27 de janeiro e 18 de fevereiro. Na última edição, realizada em 2023, a festa teve 5,25 milhões de foliões circulando na cidade. A expectativa para esta edição é que 5,5 milhões de foliões encham as ruas da capital mineira de cores, diversidade e alegria.