Inovador na arquitetura e carregado de história, o Cine Theatro Brasil Vallourec, localizado no Centro de Belo Horizonte, entra em seu 92º ano de existência com vigor na cena cultural da cidade. Ao lado do Cine Santa Tereza, o espaço é responsável por manter a tradição dos cinemas de rua de BH, depois de um sucumbir diante da concorrência e renascer anos depois. Atualmente, o prédio é tombado como patrimônio histórico e cultural do município.

As obras para a construção do Cine Theatro Brasil foram iniciadas em 1927, quando a nova capital de Minas Gerais completava 30 anos e a população era de apenas 40 mil habitantes. O edifício planejado pelo arquiteto Angelo Alberto Murgel (1907-1978) foi o primeiro prédio da cidade sob influência do estilo Art Déco com inspiração na arquitetura francesa, volumes geométricos bem definidos, pouca ornamentação, vitrais de ferro e vidro martelado e revestimento das fachadas em pó de pedra. O edifício foi pioneiro também na utilização de concreto armado, importado da Inglaterra e, mais tarde, serviu de inspiração para novas edificações como a sede da Prefeitura Municipal, fazendo com que Belo Horizonte se tornasse referência em Art Déco.

Localizado na Praça Sete, o edifício inovador foi inaugurado em 14 de julho de 1932, com a exibição da produção norte-americana “Deliciosa”, estrelada por Janet Gaynor e Raul Roulien. O ator participou do evento e mais de 5 mil pessoas se amontoaram na inauguração, em duas sessões. Nos anos iniciais, a proposta do empreendimento era ser um espaço para abrigar as diversas formas de arte, como teatro, ópera, música e, claro, cinema. O local se tornou também ponto de encontro da sociedade belo-horizontina, recebendo tradicionais bailes de carnaval que eram realizados nos foyers. O terraço do cinema era amplamente visitado. Sendo o prédio mais alto de BH na época da construção, a população pagava ingresso apenas para visitar o terraço, que dava vista privilegiada para toda a Serra do Curral. Além do antigo teatro com 1.827 lugares, durante décadas, o prédio abrigou dezenas de salas comerciais. Ali funcionou o tradicional Bar Brasil e o primeiro Restaurante Popular, inaugurado por Juscelino Kubitschek (1907-1978), então governador de Minas Gerais, em 1º de maio de 1952.

Pressionado pela concorrência das salas de cinema dos shoppings, consideradas mais seguras e confortáveis, o Cine Theatro Brasil entrou em declínio e terminou fechando, em 1999. O último filme exibido antes do fechamento foi “Guerra nas Estrelas”. Em 2006, sete anos depois, a Fundação Sidertube adquiriu o prédio e iniciou o processo de restauração do espaço. O objetivo era transformá-lo em um novo centro de cultura para a população de Belo Horizonte. Com o nome de Cine Theatro Brasil Vallourec, o espaço foi reinaugurado e reaberto para a população mineira oficialmente em 2013, com a exposição “Guerra e Paz”, do artista plástico Candido Portinari (1903-1962). Mesmo após quase um século de existência, o espaço continua a fazer parte da vida dos belo-horizontinos. Atualmente, a programação conta com peças teatrais, cinema, música, stand-up, exposições e outras diversas formas de arte em todos os seus espaços de exibição.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Rachel Botelho