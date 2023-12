Mais duas empresas de transporte por aplicativo se credenciaram na Prefeitura de Belo Horizonte como Operadores de Transporte Individual Privado Remunerado (OTIR) para circular na capital.

As empresas Urban BH Ltda e REPMOV Brasil Publicidade e Tecnologia Digital se juntam a Uber e 99, que já tinham se credenciado. As licenças são válidas por 12 meses, podendo ser renovadas com a Superintendência de Mobilidade do Município (Sumob) com antecedência mínima de 30 dias da data do vencimento.

O credenciamento dá continuidade às ações da Prefeitura de Belo Horizonte para regularização do serviço de transporte por aplicativos na capital , iniciadas com a publicação do decreto 18.363/2023 e portaria Sumob 42/2023.

As empresas deverão comprovar à Sumob, em até 90 dias, que possuem posto de atendimento físico no município de Belo Horizonte, com Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) e manuais/procedimentos para atender aos condutores e usuários do serviço.



As empresas que não se cadastraram dentro do prazo, como InDrive e Lady Driver, pode requerer o cadastramento desde que justifique a perda do período estipulado. Nesse caso, comprovado o motivo, o pedido será avaliado em até 30 dias.

Se não fizerem, os app estarão operando de forma irregular e sujeitas às penalidades do Código Trânsito Brasileiro (CTB), conforme o artigo 231, com penalidade de multa e remoção do veículo. Caso este que aconteceu no dia 23 de novembro, quando um motorista da InDrive teve o carro apreendido e levado por agentes de trânsito.