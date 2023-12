O corpo do motorista de aplicativo Oscar Frederico Santos de Oliveira, de 29 anos, foi encontrado nesta terça-feira (12/12), pelo Corpo de Bombeiros, na Serra do Rola Moça, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A família procurava notícias do rapaz, que também é engenheiro civil, desde segunda (11/12), quando foi visto pela última vez ao iniciar uma corrida na Região do Barreiro às 17h.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a chamada foi iniciada ainda na noite dessa segunda, por volta das 18h15, quando o carro foi localizado pela aeronave Pégaso da Polícia Militar na rodovia sentido Bairro Casa Branca, próximo ao Morro dos Veados. De acordo com a corporação, o veículo Hyundai HB20 prata desceu sobre a barragem sentido nascente, capotando em seguida.

Após localizar o carro, os bombeiros desceram no ponto onde o veículo estava e iniciaram as buscas pelo condutor. O corpo da vítima foi encontrado pelos militares em um local de difícil acesso e distante do automóvel.

A principal suspeita no momento é a de que Oscar tenha sido vítima de latrocínio, já que os bombeiros acreditam que o carro possa ter sido empurrado já sem o condutor. No entanto, uma investigação de possível atuação criminosa será feita pelas Polícias Civil e Militar. A aeronave Arcanjo foi mobilizada para içamento do corpo e perícia dos agentes.

Através de nota, a Polícia Civil informou que "requisitou perícia no local onde foi localizado o corpo de um homem, nesta tarde (12/12), em uma mata em Brumadinho. O corpo está sendo encaminhado ao Instituto Médico-Legal dr André Roquette para ser submetido a exames e identificação. A causa e circunstâncias da morte serão investigadas."

Entenda o caso

Oscar desapareceu na tarde desta segunda-feira (11/12) após aceitar uma corrida na Região do Barreiro. Thais Santos de Oliveira, irmã de Fred, como ele é mais conhecido, diz que o irmão saiu do serviço na área comercial do Barreiro, onde trabalha como engenheiro, e foi rodar em aplicativo de passageiros, atividade na qual trabalha há anos. "Ele trabalhava o dia todo, antes de ir para o serviço de engenheiro, ele direcionava as viagens para perto do trabalho e na volta para perto de casa no Petrópolis, também no Barreiro, e ficava rodando até as 19h", conta Thais.

Preocupada, a família começou a ir atrás de pistas e, com a polícia, encontrou, ainda na noite da segunda, o carro dele no distrito de Casa Branca, em Brumadinho, na Grande BH. Na manhã desta terça-feira (12/12), a irmã foi até a delegacia em busca de mais informações.

Ela diz que já contataram o aplicativo para saber os dados da última viagem, onde ele aceitou a corrida, a que horas e com quem, mas até o momento estão sem respostas.