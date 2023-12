A família do motorista de aplicativo Oscad Frederico Santos de Oliveira, de 29 anos, busca notícias do rapaz, que desapareceu nessa segunda-feira (11/12), por volta das 17h, depois de iniciar uma corrida na Região do Barreiro.

Thais Santos de Oliveira, irmã de Fred, como ele é mais conhecido, diz que o irmão saiu do serviço na área comercial do Barreiro, onde trabalha como engenheiro, e foi rodar em aplicativo de passageiros, atividade na qual trabalha há anos. "Ele trabalhava o dia todo, antes de ir para o serviço de engenheiro, ele direcionava as viagens para perto do trabalho e na volta para perto de casa no Petrópolis, também no Barreiro, e ficava rodando até as 19h", conta Thais.

Preocupada, a família começou a ir atrás de pistas e, com a polícia, encontrou, ainda na noite da segunda, o carro dele no distrito de Casa Branca, em Brumadinho, na Grande BH. Na manhã desta terça-feira (12/12) a irmã foi até a delegacia em busca de mais informações.

Ela diz que já contataram o aplicativo para saber os dados da última viagem, onde ele aceitou a corrida, a que horas e com quem, mas até o momento estão sem respostas. Thai pede que, se alguém tiver informações sobre o paradeiro de Oscad Frederico, que entre em contato pelos númeroa (31) 99240-8533/(31) 99152-8828.