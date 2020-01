Carro de motorista de aplicativo desaparecido é localizado pela PM

A polícia localizou o carro do motorista de aplicativo que está desaparecido desde a última sexta-feira. Luiz Antônio da Silva Rodrigues, de 25 anos, saiu de casa para trabalhar e não voltou mais. O último contato que ele fez com a namorada foi na manhã de sábado. O jovem dirigia um Gol branco, placa PZN-1817.

De acordo com a Polícia Civil, o carro foi localizado durante uma ocorrência de tráfico de drogas. “A Delegacia de Plantão 1 recebeu, nesta quinta-feira (09), uma ocorrência sobre tráfico de drogas. Essa ocorrência está em andamento e os dois conduzidos serão autuados em flagrante por tráfico de drogas (artigo 33 lei 11343)”, informou.

Ainda de acordo com a polícia, “todas as informações já estão sendo checadas e diligências ininterruptas estão sendo realizadas para apuração do caso”. O delegado responsável não quis detalhar para não atrapalhar as investigações.