Motorista de Uber, filho de músico está desaparecido em BH

Familiares e amigos estão à procura do motorista de Uber Luiz Antônio da Silva Rodrigues, de 25 anos, desaparecido desde sexta-feira (3), em Belo Horizonte. Ele saiu de casa para trabalhar e não voltou mais. O último contato que ele fez com a namorada foi na manhã de sábado. O jovem dirigia um Gol branco, placa PZN-1817.

04:00 - 05/01/2020 Santa Luzia resgata ritual do século passado em Folia de Reis Segundo o pai, o músico Fernando Rodrigues, Luiz rodava no turno da noite. No dia do sumiço, ele falou com o filho por volta das 22h. "Liguei pra ele na sexta, depois daquela chuva forte para ver se estava tudo bem. Ele disse que sim e que iria trabalhar a noite toda", contou Fernando.





A família começou a estranhar o sumiço do jovem no início da noite de sábado. "Às vezes ele dormia na casa de amigos ou da namorada. Por isso, no sábado durante o dia pensamos que ele estivesse dormindo. Achamos estranho quando deu 6h da tarde e ele não atendia. Depois, o whatsapp dele foi bloqueado", relatou o pai.





Daí em diante, o pai e outros familiares começaram a ligar para amigos, namorada e pessoas próximas do rapaz na tentativa de obter informações de seu paradeiro. "A namorada dele disse que a última vez que falaram foi no sábado por volta de 6h da manhã. Ele falou que tinha rodado a noite toda, estava muito cansado e iria dormir. Disse também que iria desligar o celular", contou Fernando. Depois disso, Luiz Antônio sumiu e o celular foi desligado.





O músico Fernando Rodrigues com o filho Luiz Antônio

O jovem trabalhava com o transporte de passageiro por aplicativo há três anos. O pai o descreve como uma pessoa tranquila e que nunca teve problemas. "Nunca tive conhecimento dele envolver em confusão, usar drogas ou qualquer coisa que pudesse justificar um sumiço assim", comentou.



Quase 48h sem conseguir contato, a família procurou a polícia. "Não consegui registrar a ocorrência do desaparecimento ainda porque a delegacia especializada só funciona durante a semana, mas tenho contado com a ajuda de amigos para divulgar na redes sociais", informou.





Sem a Polícia Civil ainda no caso, a família disponibilizou um número de telefone para contato, caso alguém tenha alguma informação sobre o paradeiro do motorista.





Contato: 31 98624-9083 (falar com Fernando).