Dom Walmor determina mudanças em comando da Igreja Católica na Grande BH

Serra da Piedade (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A press) Mudança nos postos de comando do clero na Região Metroplitana de Belo Horizonte. Por determinação do arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo, a reitoria do Santuário Nossa Senhora da Piedade, que tem duas basílicas, passa a ser ocupada pelo padre Wellington Santos, que terá como pro-reitor o padre Wagner Calegário de Souza.

O ex-reitor, padre Fernando César do Nascimento foi nomeado, também na sexta-feira, para dupla função em Brumadinho (RMBH): estará à frente do Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora do Rosário e da Paróquia São Sebastião.

Os dois grupos vão visitar presépio recém-inaugurado no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade – Padroeira de Minas Gerais.

Logo após a missa, na Basílica da Romaria, os peregrinos que participam da Festa da Epifania do Senhor vão caminhar até a Ermida da Padroeira – Basílica Nossa Senhora da Piedade, no ponto mais alto do maciço. Uma parada será para ver o presépio formado por imagens em tamanho natural, esculturas da artista Vilma Nöel. A obra passa a integrar o conjunto paisagístico do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade e poderá ser visitada, a qualquer momento do ano, pelos peregrinos.

Diante das imagens, os grupos vão entoar cânticos e fazer orações, em apresentação que une fé e cultura, numa referência à visita dos reis magos ao menino Jesus, conforme a narração bíblica. A Festa da Epifania do Senhor, data especial em que o Menino Jesus foi apresentado ao mundo, é celebrada pela Igreja Católica, no segundo domingo após o Natal. A palavra epifania vem do grego (epifáneia) e significa manifestação pública.

PROGRAMAÇÃO

HOJE (5), NA SERRA DA PIEDADE, EM CAETÉ

Festa Epifania do Senhor

11h – Missa seguida de procissão entre as basílicas da Romaria e da Ermida, com os grupos de Pastorinhas de Jaboticatubas e Folia de Reis de Justinópolis, em Ribeirão das Neves