Duas pessoas morrem e outras sete ficam feridas em acidente no Norte de Minas

Dentro do veículo de passeio estavam três vítimas: duas delas morreram e outra ficou em estado grave (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação ) Duas pessoas morreram e outras sete ficaram feridas na tarde desse sábado (4), após acidente envolvendo uma van e um carro, na MGT 135, altura do quilômetro 334, no Distrito de Nova Esperança, no Norte de Minas.

Além dos bombeiros, uma equipe do Samu foi até o local para auxiliar no socorro aos feridos. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.