Corpo de motorista de aplicativo desaparecido é encontrado às margens da BR-040

Último contato de Luiz foi feito na manhã de sábado, quando falou com a namorada (foto: reprodução/Instagram)





SAIBA MAIS 17:46 - 09/01/2020 Carro de motorista de aplicativo desaparecido é localizado pela PM Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte. O rapaz, que apresentava ferimentos no pescoço, foi encontrado às margens da BR-040, na altura do Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, na Região Metropolitana de BH. O último contato que Luiz fez foi com a namorada, na manhã de sábado. A informação foi divulgada depois de confirmação da família, que reconheceu o corpo no) de. O rapaz, que apresentava ferimentos no pescoço, foi encontrado às margens da, na altura do, em, na. O último contato quefez foi com a namorada, na manhã de sábado.

Luiz saiu de casa para trabalhar na última sexta e não voltou mais. Também nesta quinta-feira, o carro do rapaz, um carro modelo Gol branco, placa PZN-1817, foi encontrado pela Polícia Civil, durante uma ocorrência de tráfico de drogas. Segundo a corporação, dois homens foram conduzidos e autuados em flagrante.

Ainda de acordo com a polícia, “todas as informações já estão sendo checadas, e diligências ininterruptas estão sendo realizadas para apuração do caso”.

O corpo de, motorista de aplicativo de, que estava desaparecido desde a última sexta-feira, foi encontrado na tarde desta quinta-feira. Por parte da família, havia esperança de que o rapaz estivesse vivo, mas não foi o caso.