O corpo da jornalista Natália Araújo Santos, de 34 anos, desaparecida desde a madrugada de quarta-feira (6/12), foi encontrado na tarde desta sexta-feira (8) às margens do Rio Arrudas, no Bairro Granja de Freitas, Região Leste de Belo Horizonte.

Segundo informações iniciais, uma pessoa acionou a polícia depois de ver o corpo, que foi retirado por uma equipe dos bombeiros. Também foram encontrados documentos e pertences de Natália.

O corpo da jornalista foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para ser reconhecido pela família.

Natália estava desaparecida desde a madrugada de quarta, quando saiu da casa em que morava com os pais e o irmão no Bairro Sagrada Família, na Região Leste de Belo Horizonte.

O irmão de Natália, Gustavo Santos, disse que ela desapareceu por volta de 1h e deixou uma carta na escrivaninha. Segundo o irmão, ela teria esperado todos da casa dormirem para sair. Foi o pai que percebeu a ausência da filha.

“Meu pai acordou assustado me mostrando a carta em tom de despedida.” Primeiro, eles fizeram buscas nas avenidas do bairro logo que notaram o desaparecimento. Depois, eu entrei em contato com a Polícia Civil, que me orientou a fazer o boletim virtual. Fui pessoalmente, e eles estão dando todo o suporte e apoio”, conta.