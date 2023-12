A família da jornalista Natália Araújo Santos, de 34 anos, está desesperada por notícias dela. Natália está desaparecida desde a madrugada de quarta-feira (6/12), quando saiu da casa em que mora com os pais e o irmão no Bairro Sagrada Família, na Região Leste de Belo Horizonte. A Polícia Civil investiga o desaparecimento dela.

O irmão de Natália, Gustavo Santos, diz que ela desapareceu por volta da 1h e deixou uma carta na escrivaninha. Segundo o irmão, ela teria esperado todos da casa dormirem para sair. Foi o pai que percebeu a ausência da filha.

“Meu pai acordou assustado me mostrando a carta em tom de despedida.” Primeiro, eles fizeram buscas nas avenidas do bairro logo que notaram o desaparecimento. Depois, eu entrei em contato com a Polícia Civil, que me orientou a fazer o boletim virtual. Fui pessoalmente, e eles estão dando todo o suporte e apoio”, conta.

Gustavo não esconde a angústia pela falta de notícias da irmã. “Ela não dormiu em casa, já vai fazer um dia e a gente ainda não tem nenhuma notícia. Não temos a menor ideia do que possa estar acontecendo. Ela era uma pessoa bem alegre”, relata.

Porém, segundo o irmão, há pouco tempo a jornalista mudou de comportamento. A mãe dos dois teve um problema de saúde, e Natália interrompeu sua rotina para cuidar dela. “Ela quis ficar mais próxima e, nisso, teve alguns momentos de crise. Teve algumas oscilações, mas estava bem estável.” De acordo com o irmão, a jornalista estava bem, voltando para o mercado de trabalho.

“Estamos nessa busca para descobrir, o mais rápido possível, onde ela está. Saiu sem celular, só com documentos e pouco dinheiro. Nunca vivi isso de ter uma pessoa desaparecida e não ter essa definição. É muito doloroso.”

Investigação

A Polícia Civil informou que está investigando o desaparecimento da jornalista. Segundo a PC, a família dela esteve nesta quinta-feira (7/12) na Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida e registrou boletim de ocorrência.

“As investigações foram iniciadas prontamente, mas a mulher ainda não foi localizada. A PCMG solicita a quem tiver informações sobre o seu paradeiro, que entre em contato imediatamente por meio do número 0800 2828 197, pelo 190, ou ainda compareça presencialmente à Delegacia de Polícia mais próxima.”