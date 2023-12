Crime aconteceu no bairro Joá, em Lagoa Santa

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) procura por um homem, que não teve a idade divulgada, suspeito de estuprar uma mulher, de 25 anos, na noite dessa quarta-feira (6/12) no Bairro Joá, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela teria ido até uma padaria próxima de casa comprar cigarro e, na volta, foi rendida pelo suspeito.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, o crime aconteceu por volta das 20h30. Ao passar perto de um supermercado da região, a vítima foi surpreendida pelo suspeito, que estava escondido atrás de uma árvore.

Ele a abordou com uma faca e levou a mulher para uma praça no final da rua. O local é mal iluminado e tem um matagal denso, que dificultou a possibilidade de uma pessoa ver o homem.

A vítima contou aos policiais que foi arremessada no chão e estuprada. Ela ainda tentou se defender, mordendo o pênis do suspeito, mas ele fez vários cortes em seu corpo com a faca. Ela ainda disse que durante todo o momento era ameaçada pelo criminoso, que dizia: “não tenho nada a perder", pois teria acabado de sair da cadeia.

Segundo a jovem, o ato durou de 30 a 40 minutos. Após o crime, o suspeito fugiu do local.

A vítima foi levada para o Hospital Odilon Behrens, onde foi atendida. O suspeito não foi encontrado e o caso é investigado pela Polícia Civil