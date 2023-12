A Prefeitura de Resende Costa, na Região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais, emitiu nota de pesar por causa do acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (7/12) envolvendo uma van escolar e um caminhão, que matou duas pessoas e deixou outras três feridas.

No comunicado, publicado nas suas redes sociais, o Executivo lamenta o ocorrido e decreta luto oficial de três dias. “Em solidariedade a todos que foram afetados por esta triste ocorrência”, diz o texto.

Os eventos organizados pela prefeitura nos próximos dias foram cancelados. Segundo o prefeito da cidade, Lucas Paulo (PSDB), toda a assistência está sendo feita para auxiliar os familiares das vítimas. “Estamos dando toda a estrutura para as famílias, mesmo que não tenham um envolvimento direto da prefeitura. Demos todo o suporte necessário, seja na saúde ou em outro setor”, disse.

“Tivemos uma comoção geral, porque primeiro envolve adolescentes, né? Eles buscando algo melhor na vida e acontece uma tragédia dessas. A cidade está em uma grande tristeza. Cancelamos todos os eventos porque não temos clima para isso”, completou o prefeito.



Aulas suspensas

A van escolar levava os adolescentes para o Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais de São João del Rei. Em nota, o Instituto também lamentou o acidente e suspendeu as aulas desta quinta-feira (7).

“Decreta luto oficial de três dias. Durante o luto oficial, a bandeira do IF Sudeste MG deve estar hasteada a meio mastro, as aulas serão suspensas na data de hoje e o expediente será interno. O Campus São João del-Rei se solidariza aos familiares e amigos de João Gabriel e aos demais alunos envolvidos no acidente desta manhã e está se colocando à disposição para as providências que se julgarem necessárias.”

Homenagens

Nas redes sociais, amigos do jovem João Gabriel Soares Sousa, de 15 anos criaram um perfil para homenagear o adolescente que faleceu no acidente. “Você sempre estará em nossos corações. Todos os momentos que nós tivemos juntos foram únicos. Você foi e sempre será uma pessoa incrível. Nós te amamos nosso anjinho”, diz uma das mensagens.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @eter.no_joao

O acidente

A batida aconteceu na manhã desta quinta-feira (7), na altura do km 4 da rodovia LMG-839. O caminhão descia a estrada quando perdeu o controle em uma curva e bateu de frente contra a van.

No transporte escolar havia oito alunos passageiros e o motorista. O condutor, de 49 anos, e um aluno, de 15, identificado como João Gabriel Soares Sousa, ficaram presos às ferragens e morreram no local.

O motorista do caminhão e outros dois alunos tiveram ferimentos graves e foram encaminhados para hospitais de São João Del Rei e Barbacena. Outras cinco vítimas tiveram ferimentos mais leves e foram atendidas ainda no local.

A Polícia Civil (PCMG) informou que será instaurado um inquérito policial para apurar as circunstâncias e causas do acidente.