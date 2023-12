Um acidente entre caminhão-betoneira e uma van escolar deixou ao menos dois mortos e oito feridos em na estrada próxima a Resende Costa, na Região Central de Minas, na manhã desta quinta-feira (7/12).

O acidente foi na altura do km 4 da rodovia LMG-839. O caminhão descia a rodovia quando tombou sobre a van.

O Corpo de Bombeiros de São João Del-Rei está no local do acidente atendendo as vítimas.





Até o momento, os militares confirmaram a morte do motorista da van escolar e um aluno. Oito pessoas foram socorridas e transportadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para hospitais da região.

A perícia da Polícia Civil foi acionada.