O Estado de Minas foi o destaque dos 30 anos do Prêmio CNT de jornalismo, agraciado com o Grande Prêmio na noite desta quarta-feira (06/12), no Centro Internacional de Convenções de Brasília (CICB).

A série de reportagens “Raio-X das mortes no trânsito: onde mais acontecem, quais são as causas e como podem ser evitadas” recebeu o prêmio máximo ao mostrar os pontos mais mortais das rodovias brasileiras e mineiras, quais os elementos que causaram os destros e formas de os evitar.

O trabalho foi o primeiro mineiro a receber o Grande Prêmio e envolveu vários profissionais da redação, com a autoria dos repórteres Mateus Parreiras, Luiz Ribeiro e a participação dos repórteres-fotográficos Edésio Ferreira e Leandro Couri.

Os repórteres autores da série, Mateus Parreiras e Luiz Ribeiro receberam o grande prêmio do presidente da CNT, Vander Costa. “Trinta anos de estudos e formas de se mostrar o que é preciso são a forma de o (Prêmio) CNT mostrar o caminho. Tenho certeza de que estamos mostrando o caminho”.

A série, publicada entre março e agosto deste ano, mostrou uma abrangente radiografia dos riscos e da violência nas estradas brasileiras, apresentando causas e apontando caminhos para frear a carnificina nas rodovias, a partir de entrevistas com representantes de órgãos e entidades do setor e especialistas.

Além de consultar estudos e reunir dados, os repórteres do EM percorreram centenas de quilômetros de estradas para documentar riscos enfrentados por motoristas e pedestres. Também registraram emocionantes depoimentos de pessoas que perderam parentes e amigos nas tragédias e de brasileiros que precisam encarar o perigo do asfalto diariamente.