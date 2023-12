A concessionária Eco050 anunciou nesta quarta-feira (6/12) que 22 blocos com fósseis de cerca de 80 milhões de anos foram encontrados durante escavação em uma obra na BR-050, em Uberaba. Os materiais, que supostamente pertencem a um titanossauro, serão entregues para estudos ao Museu dos Dinossauros da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) durante solenidade nesta quinta-feira (7/12).



Os fósseis foram descobertos pela Geopac Consultoria Ambiental, empresa contratada pela Eco050 para monitorar as escavações durante as obras de recuperação de talude executada pela concessionária. A parceria entre os órgãos teve início em 2021 para, deste modo, mapear as principais áreas com potencial fossilífero ao longo dos 436 quilômetros concedidos da BR-050, entre Delta-MG e Cristalina-GO. No mês passado, um fóssil de 20 centímetros também foi achado e encaminhado ao museu da UFTM.

Agora, conforme explica o paleontólogo Paulo Macedo, as análises das novas descobertas levarão a uma identificação precisa da espécie. “Ao que tudo indica, trata-se de um Titan, semelhante ao que foi encontrado há 20 anos na Serra da Galga, aqui em Uberaba. Só que aquele fóssil tinha 65 milhões de anos, enquanto estes de agora são um pouco mais antigos”, explica o cientista, acrescentando que os achados incluem costelas, vértebras e outros fragmentos ósseos.



“Alguns desses materiais ficaram presos no talude e foi necessário o uso de equipamentos especiais para a retirada. Devido ao tamanho desses blocos, alguns com mais de 200 quilos, nós tivemos de fazer a preparação de parte dos fósseis no próprio local da obra para poder encaminhá-los ao museu”, completa Macedo.



Maior dente de titanossauro do mundo encontrado em Minas



Em outubro, o Estado de Minas mostrou que o maior dente de titanossauro do mundo foi encontrado em Peirópolis, distrito de Uberaba. A descoberta foi feita pelos pesquisadores do museu da UFTM em parceria com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da USP. Além desse dente, foram encontrados na região da Serra da Galga, local de constantes escavações, outros dois fósseis dentários de dinossauros — todos do Uberabatitan, maior dinossauro brasileiro já encontrado e pertencente à família do titanossauro.