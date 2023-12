Uma mulher de 39 anos foi encontrada morta nesta quarta-feira (6/12), em uma casa no Bairro Santa Maria, na Região Oeste de BH. O suspeito do crime é o namorado dela, que acionou a Polícia Militar ao não conseguir tirar a própria vida.

De acordo com os policiais, quando chegaram ao imóvel o homem, de 51 anos, estava com uma faca no pescoço, ameaçando se matar. Ele contou aos militares que havia matado a namorada na segunda-feira (4/12) e que no mesmo dia tentou tirar a própria vida e não conseguiu. Hoje, após recobrar os sentidos, teria feito nova tentativa e como não conseguiu, resolveu ligar para a PM.

O homem contou que o motivo do crime seria a descoberta de uma traição. Segundo ele, a namorada teria gravado um vídeo com outro homem e zombava dele. Quando assistiu ao vídeo, disse que foi tomado pela raiva e a esfaqueou. Quando os policiais entraram na casa, encontraram o corpo da mulher em estado de decomposição e sem roupas.

O suspeito foi levado para o Hospital de Contagem, sob custódia e sem previsão de alta, por apresentar alguns ferimentos pelo corpo. Foi feita uma perícia no local e o corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A ocorrência foi registrada na 2ª Delegacia de Homicídios, no Barreiro.