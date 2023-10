O maior dente de titanossauro do mundo é encontrado em Minas

432

Maior dente de titanossauro do mundo foi encontrado em Minas gerais (foto: UFTM/Reprodução)

O maior dente de titanossauro do mundo foi encontrado em Peirópolis, distrito de Uberaba, em Minas Gerais. A descoberta foi feita pelos pesquisadores do Museu dos Dinossauros da Faculdade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), junto a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da USP.

Além deste dente, foram encontrados na região da Serra da Galga, local de constantes escavações, outros dois fósseis dentários de dinossauros. Todos os dentes são do Uberabatitan, maior dinossauro brasileiro já encontrado e pertencente à família do titanossauro.

Os Uberabatitan andavam por Peirópolis há 65 milhões de anos, e a característica desse grupo de dinossauros é que eles eram herbívoros, de pescoços compridos, caudas longas, com comprimento corporal estimado inferior a 25 metros.

Julian Silva Junior, doutor pelo Laboratório de Paleontologia da FFCLRP foi o autor do artigo que fez a comprovação. Ele conta a Reportagem sobre a descoberta em Peirópolis, um dos mais importantes sítios paleontológicos do Brasil. “A gente achou inclusive dentes de filhotes e dentes de indivíduos adultos. E dentre esses dentes, encontramos esse grandão”, diz.

Recorde e importância da descoberta

O maior dente de titanossauro encontrado no mundo mede 6,2 centímetros de comprimento. Até então, o maior havia sido registrado, em 2013 na Argentina, com 5,6 cm. Julian destaca a importância da descoberta do dente. “Pelas ranhuras do dente dá para saber do que esses animais se alimentavam, de plantas mais macias, e de como era a vegetação da época”, ressalta.

Essa imagem mostra o dente gigante (a esquerda) em comparação com outro dente encontrado na região (com o tamanho médio) (foto: Arquivo pessoal do pesquisador)

Ele explica que os dentes foram encontrados há 10 anos na região, mas só agora puderam afirmar, devido a uma densa pesquisa ao redor do mundo. “Tem o tempo de preparar o material, identificar, até sair o artigo”, afirma.

Por só ter achado o dente e não o crânio junto, o paleontólogo diz que não dá para afirmar com certeza que é do Uberabatitan, mas Julian acredita com segurança que o dente seja dos Titanossauros, porque "até hoje na região só foram encontrados fósseis dessa espécie", explica.

Ele diz que o dente não está exposto no Museu dos Dinossauros de Peirópolis, ainda mais que o artigo foi lançado recentemente. Porém ele recomenda, para os que gostam de dinossauros, de irem até o museu, porque lá os visitantes podem fazer a observação de outros fósseis achados e réplicas dos dinossauros.

A entrada no museu é gratuita e não há necessidade de agendamento prévio.