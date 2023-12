Batida no Anel Rodoviário complica trânsito no sentido Rio de Janeiro

Um acidente com um carro e um caminhão complica o trânsito no Anel Rodoviário, altura do bairro Olhos d'Água, Região Oeste de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (7/12).

A batida foi na altura do km 543, na pista sentido Rio de Janeiro, no final da madrugada de hoje. Duas faixas da rodovia estão fechadas. O trânsito flui com lentidão pela faixa da esquerda.

Segundo informações iniciais, o carro bateu na traseira do caminhão.

Próximo ao acidente, há uma carreta parada com problema mecânicos.

Segundo a Via-040, concessionária que administra a pista, há 7 km de engarrafamento.