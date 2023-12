Uma publicação no Facebook: “Um preço muito alto. Só eu e Deus, sabemos o preço. Preço esse, que a vida me devolveu com juros e correção”. Esta é a principal pista da Polícia Civil, para tentar esclarecer o assassinato do vereador Renatinho Restelli (PP), de Cachoeira da Prata, na Região Central do estado. O político foi encontrado morto, em casa, na manhã de quarta-feira (6/12), com vários tiros.

Até o momento, a Polícia Civil não conseguiu nenhuma informação que ajudasse a elucidar o significado da frase, que foi publicada na segunda-feira. O vereador foi visto pela última vez na terça-feira, à noite, quando participou de uma sessão na Câmara Municipal.

Outro vereador, Gabriel Motoboy (Republicanos), ouvido, disse que não sabe explicar o que poderia ter acontecido e que desconhece, também, as ameaças e o significado da publicação do colega na Câmara.

O carro do vereador não estava em casa. Foi encontrado, abandonado, numa estrada vicinal, que liga Cachoeira da Prata a Papagaios. Isso leva a Polícia Civil a considerar, também, a possibilidade de assalto.