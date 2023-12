Um homem, de 27 anos, foi preso na última terça-feira (5/12) suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubos de motos de luxo em Belo Horizonte e na Região Metropolitana. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil nesta quinta-feira (7/12).

De acordo com a instituição, o suspeito era investigado pelos crimes de receptação e adulteração de veículos. Durante a operação, um veículo roubado foi recuperado.

No local onde houve a prisão, os policiais encontraram uma moto avaliada em R$ 50 mil, com motor adulterado, pertencente a uma motocicleta da mesma marca e modelo furtada anteriormente.

“Importante ressaltar que o investigado pertence a uma organização criminosa, responsável por furto e roubo de motocicletas de luxo na capital e Região Metropolitana. Continuaremos realizando novos trabalhos para a completa elucidação dos fatos e prisão do restante da quadrilha”, destacou o delegado Vinícius Dias, responsável pela investigação.

A Polícia Civil apurou que o indivíduo também seria responsável pelo furto de outra motocicleta, avaliada no mesmo valor, subtraída no dia 15 de novembro, no Bairro Caiçara, em Belo Horizonte. O veículo foi recuperado pela equipe policial dias antes.