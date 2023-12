Dois trabalhadores morreram prensados em um acidente em uma mineradora de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, na noite dessa quarta-feira (6/12). Eles eram terceirizados da empresa Vordex Soluções Industriais, que prestava serviço em uma das unidades da Ferro+ Mineração.

Os funcionários realizavam uma operação de manutenção em um dos equipamentos de mineração.

Em nota, a Ferro+ Mineração lamentou o acidente e ressaltou que se compromete "com a segurança dos nossos colaboradores e parceiros" e colabora "de forma ativa com as autoridades competentes para esclarecer o acidente".

O Sindicato Metabase dos Inconfidentes também se posicionou diante desse acidente que provocou a morte dos dois funcionários. O órgão se solidarizou com as famílias deles e ressaltou que, apesar de o sindicato não representar as empresas terceirizadas da Ferro+ Mineração, acionou e denunciou a mineradora junto ao Ministério do Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho.

A instituição também solicitou que seja feita uma fiscalização na empresa e que haja punição aos responsáveis.

Procurada pela reportagem, a Vordex lamentou a morte dos funcionários no acidente e afirmou estar "integralmente dedicada a oferecer todo o suporte necessário às famílias afetadas, buscando amenizar, na medida do possível, a dor que atravessam neste momento difícil". E destacou que já está em curso "uma rigorosa apuração das circunstâncias que levaram a esse trágico incidente, visando compreender as causas e implementar medidas que evitem recorrências".

Confira as notas do Sindicato

No início da noite de ontem, 06/12, recebemos diversas denúncias de um acidente Fatal, onde 2 trabalhadores terceirizados da empresa Vordex bateram o cartão para trabalhar e infelizmente não voltaram para as suas famílias. Em primeiro lugar, solidarizamos a todos os trabalhadores da área da Ferro+ diretos e indiretos e suas famílias.

Contudo, a irresponsabilidade que a mineração vem tratando os seus trabalhadores é ABSURDO e essa fatalidade mais uma vez é um CRIME contra a classe trabalhadora. Conseguimos levantar em conversas com alguns trabalhadores, na data de hoje, que além do excesso da jornada de trabalho dos trabalhadores terceirizados que laboravam mais de 12 horas na manutenção desse equipamento, ainda existem denúncias de que o equipamento não ESTAVA BLOQUEADO.

Sabemos que o nosso Sindicato não representa empresas terceirizadas da Ferro+, porém estamos ao lado da luta do trabalhador em geral, sempre atentos aos acontecimentos que lesionam a saúde mental e física dos trabalhadores, inclusive, em agosto desse ano, formalizamos denúncias para a empresa Ferro+ por termos recebido informações das falhas nos procedimentos em bloqueios de equipamentos nas empresas terceirizadas.

A empresa Ferro + confirmou os óbitos às 20:06, porém não informou detalhes sobre o ocorrido mas desde já sabemos que a culpa dos acidentes na mineração é da empresa que acelera o ritmo de trabalho pela ganância do lucro na mineração, afim de produzir cada vez mais, sem contar o assédio diário que vem adoecendo e “matando os trabalhadores.

Nosso Sindicato já acionou e denunciou a Ferro+ ao Ministério do Trabalho e no Ministério Público do Trabalho, além de solicitar fiscalização na empresa e punição os responsáveis.

Confira a nota da Ferro+ Mineração

NOTA À IMPRENSA

A Ferro + Mineração informa que na noite desta quarta-feira (06/12) ocorreu um acidente em suas instalações na cidade de Ouro Preto, envolvendo dois colaboradores terceirizados da empresa VORDEX Soluções Industriais. Apesar de todos os esforços ambos os colaboradores vieram a óbito. Expressamos nossa solidariedade aos familiares e informamos que estamos apoiando a empresa nas devidas tratativas.

A Ferro + Mineração lamenta profundamente e se solidariza com a dor de amigos e familiares das vítimas. Comprometemo-nos com a segurança dos nossos colaboradores e parceiros e colaboramos de forma ativa com as autoridades competentes para esclarecer o acidente.

Ferro+ Mineração

Confira abaixo a íntegra da nota da Vordex Soluções Industriais:

Comunicado à Imprensa

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de dois valorosos colaboradores em um trágico acidente de trabalho. Neste momento de dor, nossos pensamentos estão com as famílias enlutadas, a quem expressamos nossas mais sinceras condolências.

A empresa está integralmente dedicada a oferecer todo o suporte necessário às famílias afetadas, buscando amenizar, na medida do possível, a dor que atravessam neste momento difícil. Além disso, iniciamos uma rigorosa apuração das circunstâncias que levaram a esse trágico incidente, visando compreender as causas e implementar medidas que evitem recorrências.

Reiteramos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os colaboradores e continuaremos a colaborar plenamente com as autoridades competentes durante as investigações.

Agradecemos a compreensão e respeito neste momento delicado.

