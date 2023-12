O influenciador digital Yan Guimarães, que vem postando vídeos nas redes sociais em que faz manobras em alta velocidade, com seu carro, como cavalos de pau, o que é proibido por lei, está sendo investigado pela Polícia Civil. Nas imagens postadas por ele, aparece fazendo manobras na Avenida Cristiano Machado, na zona nordeste de Belo Horizonte.

As investigações apontaram que Yan Guimarães tem cerca de 130 mil seguidores nas redes sociais. Segundo a Polícia Civil, as manobras são proibidas e se resultarem em lesão corporal ou morte, a pena chega a 16 anos de prisão.

A Polícia Civil divulgou nota para explicar as investigações: “Um inquérito foi instaurado para a apuração do caso. A PCMG ressalta que todo cidadão que presenciar fatos semelhantes, que gerem situação de risco, pode informar sobre a infração na delegacia mais próxima, ou através do número 190, ou realizar uma denúncia anônima através do número 181. O denunciante deve apresentar o maior número de dados possíveis sobre os autores, ou ao menos as placas dos veículos envolvidos e local dos acontecimentos”.

As investigações estão sendo feitas conjuntamente com a Polícia Militar, através do Batalhão de Trânsito que também distribuiu uma nota. “Analisando os vídeos apresentados, esclarecemos que de acordo com o artigo 175 do Código de Trânsito (CTB) as manobras exibidas são infrações de trânsito gravíssimas com penalidade de multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. As medidas administrativas adotadas são a de recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo”.

Ainda segundo a PM, o Batalhão de Trânsito informa que executa operações de caráter fiscalizatório que visam a educação, prevenção e a repressão de delitos e infrações de trânsito.