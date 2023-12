A polícia prendeu na noite dessa quarta-feira (6/12), no Bairro Santa Maria, na Região Oeste de Belo Horizonte, um ex-agente penitenciário, Flávio Márcio Chaves, suspeito de ter assassinado a própria namorada.

Flávio foi preso depois de ele mesmo ter chamado a Polícia Militar (PMMG). Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da PM, o crime aconteceu durante a tarde de quarta.

Após ter assassinado a namorada com uma facada, o homem tentou se matar, com ferimentos no pescoço, na barriga e no pulso.

Flávio desmaiou e somente recobrou a consciência na manhã desta quinta-feira (7/12), quando chamou a polícia e se entregou, confessando o crime. Ele foi levado para o Hospital Municipal de Contagem.

Aos policiais, Flávio contou que matou a namorada por causa de uma traição dela.